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    В Києві поновили роботу 38 посольств

    Уже 38 посольств поновили роботу у Києві - В Києві поновили роботу 38 посольств
    Уже 38 посольств поновили роботу у Києві
    фото: agoda.com

    Українські дипломати сподіваються, що скоро всі інші іноземні представництва повернуться до столиці

    Уже 38 іноземних представництв поновили роботу в Києві. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

    «Це ще один доказ того, що наші партнери вірять у перемогу, майбутнє та перспективи України», - йдеться в повідомленні.

    Українські дипломати подякували зарубіжним друзям за підтримку і висловили сподівання, що дуже скоро всі інші іноземні представництва повернуться до столиці.

    Нагадаємо, у неділю, 8 травня, до Києва повернулися дипломати, що працюють у посольстві США в Україні, а також тимчасова повірена Крістіна Квін. Також Австрія повернула своє посольство в Київ.

    Теги: росія окупанти Київ війна посольство Україна окупація #stoprussia
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    В Києві поновили роботу 38 посольств