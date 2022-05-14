В Києві поновили роботу 38 посольств

Українські дипломати сподіваються, що скоро всі інші іноземні представництва повернуться до столиці

Уже 38 іноземних представництв поновили роботу в Києві. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

«Це ще один доказ того, що наші партнери вірять у перемогу, майбутнє та перспективи України», - йдеться в повідомленні.

Українські дипломати подякували зарубіжним друзям за підтримку і висловили сподівання, що дуже скоро всі інші іноземні представництва повернуться до столиці.

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, до Києва повернулися дипломати, що працюють у посольстві США в Україні, а також тимчасова повірена Крістіна Квін. Також Австрія повернула своє посольство в Київ.