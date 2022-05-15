Відсьогодні у Києві та області діятиме нова комендантська година

З неділі, 15 травня, у Києві та області починає діяти нова комендантська година. Вона триватиме з 23:00 до 05:00 (до цього вона тривала з 22:00 до 06:00).

З 16 травня години роботи подовжує громадський транспорт:

метрополітен працюватиме з 06:00 до 22:00 (раніше працював з 06:30 до 20:00)

наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30 (раніше працював з 7:00 до 21:00)

Раніше мер Києва Віталій Кличко нагадав про важливість дотримання правил комендантської години й попросив не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже загроза ракетних обстрілів столиці ще залишається.

Нагадаємо, Кличко назвав кількість пошкоджених будинків у Києві.

Крім того, Кличко анонсував появу додаткової ППО «натівського стандарту» в Києві. Мер Києва не виключає повторні спроби військ РФ захопити столицю.