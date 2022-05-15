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    Відсьогодні у Києві та області діятиме нова комендантська година

    Тривалість комендантської години скоротили у багатьох областях - Відсьогодні у Києві та області діятиме нова комендантська година
    Тривалість комендантської години скоротили у багатьох областях
    фото з відкритих джерел

    У столиці та Київській області комендантська година починатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься – раніше

    З неділі, 15 травня, у Києві та області починає діяти нова комендантська година. Вона триватиме з 23:00 до 05:00 (до цього вона тривала з 22:00 до 06:00).

    З 16 травня години роботи подовжує громадський транспорт:

    • метрополітен працюватиме з 06:00 до 22:00 (раніше працював з 06:30 до 20:00)
    • наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30 (раніше працював з 7:00 до 21:00)

    Раніше мер Києва Віталій Кличко нагадав про важливість дотримання правил комендантської години й попросив не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже загроза ракетних обстрілів столиці ще залишається.

    Нагадаємо, Кличко назвав кількість пошкоджених будинків у Києві.

    Крім того, Кличко анонсував появу додаткової ППО «натівського стандарту» в Києві. Мер Києва не виключає повторні спроби військ РФ захопити столицю.

    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ громадський транспорт війна Україна транспорт окупація комендантська година #stoprussia
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    Відсьогодні у Києві та області діятиме нова комендантська година