Поліція знайшла молодика, який до напівсмерті побив таксиста

Під час поїздки між таксистом і пасажиром виник конфлікт

Поліція Київщини затримала чоловіка, який напав на таксиста поблизу міста Вишневе. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як повідомлялося, 1 серпня близько 3 години ночі на узбіччі дороги поблизу міста Вишневе водії виявили непритомного чоловіка з численними забоями та відчинену автівку таксі.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника, який завдав тілесних ушкоджень таксисту. Ним виявився 19-річний уродженець селища Березна, Житомирської області. Як з’ясувалося, молодик викликав таксі, щоб доїхати до певної адреси, але у ході поїздки між таксистом та клієнтом виникла конфліктна ситуація, під час якої хлопчина завдав опонентові численних забоїв та ножових поранень.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 (Замах на злочин), ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, таксиста доставлено до реанімації Боярської центральної районної лікарні.

Непритомного чоловіка доставили в реанімацію. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в червні в Києві молодики викрали та жорстоко побили водія таксі.

Рік тому на Київщині поліцейські оперативно затримали двох чоловіків за розбійний напад на таксиста.



