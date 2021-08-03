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    Поліція Києва знайшла повішеним голову «Білоруського дому в Україні» Шишова

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    2 серпня&nbsp;лідер &laquo;Білоруського дому в Україні&raquo; Віталій Шишов вийшов на пробіжку і не повернувся - Поліція Києва знайшла повішеним голову «Білоруського дому в Україні» Шишова
    2 серпня лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов вийшов на пробіжку і не повернувся
    Фото: vvshishov / Facebook

    Нацполіція буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид

    В одному з київських парків знайшли мертвим зниклого напередодні голову «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    «Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник вчора у Києві, знайшли повішеним сьогодні в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події», – заявили столичні правоохоронці.

    Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

    «Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи «Безпечне місто», проведення експертиз і слідчих експериментів», – додали у Нацполіції.

    Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо.

    Довідка: «Білоруський дім в Україні» – спільнота, створена для взаємодопомоги білорусам, які були змушені виїхати з країни через режим Олександра Лукашенка. Організація надає допомогу з пошуком житла для оренди, легалізацією білорусів в Україні, працевлаштуванням та іншим.

    Нагадаємо, 2 серпня у Києві зник лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов. Чоловік вийшов на пробіжку і не повернувся.

    Знайомі Віталія Шишова розповіли ЗМІ, що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього і до його дівчині підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.

    Відзначалося, що Шишов пропав у Святошинському районі столиці – туди були направлені патрулі поліції й слідчо-оперативна група. На місце виїхав кінолог.

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    Теги: Національна поліція України Білорусь Київ вбивство смерть активісти розслідування парк
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    Поліція Києва знайшла повішеним голову «Білоруського дому в Україні» Шишова