Поліція Києва знайшла повішеним голову «Білоруського дому в Україні» Шишова

2 серпня лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов вийшов на пробіжку і не повернувся

Нацполіція буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид

В одному з київських парків знайшли мертвим зниклого напередодні голову «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова. Про це повідомляє пресслужба поліції.

«Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник вчора у Києві, знайшли повішеним сьогодні в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події», – заявили столичні правоохоронці.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

«Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи «Безпечне місто», проведення експертиз і слідчих експериментів», – додали у Нацполіції.

Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо.

Довідка: «Білоруський дім в Україні» – спільнота, створена для взаємодопомоги білорусам, які були змушені виїхати з країни через режим Олександра Лукашенка. Організація надає допомогу з пошуком житла для оренди, легалізацією білорусів в Україні, працевлаштуванням та іншим.

Нагадаємо, 2 серпня у Києві зник лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов. Чоловік вийшов на пробіжку і не повернувся.

Знайомі Віталія Шишова розповіли ЗМІ, що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього і до його дівчині підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.

Відзначалося, що Шишов пропав у Святошинському районі столиці – туди були направлені патрулі поліції й слідчо-оперативна група. На місце виїхав кінолог.

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