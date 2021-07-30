  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Поліція знайшла під Одесою тіло зниклого бізнесмена

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, який належав загиблому - Поліція знайшла під Одесою тіло зниклого бізнесмена
    Автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, який належав загиблому
    Фото: Нацполіція

    Судові медики виявили на тілі сліди насильницької смерті

    В Одеській області виявили мертвим вінницького підприємця Григорія Барабаша, який зник кілька днів тому. Про це повідомляє Думська з посиланням на поліцію.

    Тіло 55-річного підприємця з Вінниці Григорія Барабаша, який зник 25 липня, знайшли вчора вранці в річці Південний Буг біля села Дубинове Подільського району Одеської області, – пише видання.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Поліція знайшла під Одесою тіло зниклого бізнесмена
    Поліція знайшла під Одесою тіло зниклого бізнесмена

    Зазначено, що судові медики виявили на тілі сліди насильницької смерті – рвані рани обличчя та перелом кісток черепа.

    Увечері того ж дня в районі села Курячі Лози Миколаївської області (приблизно 6 км на південний схід від Дубинового) виявили автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, який належав загиблому.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України).

    Теги: бізнес Вінниця вбивство Одещина автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція знайшла під Одесою тіло зниклого бізнесмена