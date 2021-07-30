Поліція знайшла під Одесою тіло зниклого бізнесмена

Судові медики виявили на тілі сліди насильницької смерті

В Одеській області виявили мертвим вінницького підприємця Григорія Барабаша, який зник кілька днів тому. Про це повідомляє Думська з посиланням на поліцію.

Тіло 55-річного підприємця з Вінниці Григорія Барабаша, який зник 25 липня, знайшли вчора вранці в річці Південний Буг біля села Дубинове Подільського району Одеської області, – пише видання.

Зазначено, що судові медики виявили на тілі сліди насильницької смерті – рвані рани обличчя та перелом кісток черепа.

Увечері того ж дня в районі села Курячі Лози Миколаївської області (приблизно 6 км на південний схід від Дубинового) виявили автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, який належав загиблому.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України).