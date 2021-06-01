У Києві мотоцикліст після ДТП покинув свого травмованого пасажира на дорозі (фото)

Патрульні розшукали мотоцикліста і під час гонитви затримали

30 травня на перехресті вулиці Маршала Тимошенка та Оболонського проспекту сталася дорожньо-транспортна пригода: під час руху на проїжджу частину впав мотоцикл. Пасажир травмувався та залишився на дорозі, а водій підвівся та поїхав з місця пригоди. Про це патрульним повідомили очевидці автопригоди.

Патрульні передали орієнтування іншим екіпажам і викликали травмованому медиків, які шпиталізували його до лікарні, повідомляє Патрульна поліція Києва.

Утікача швидко виявили, але чоловік ігнорував вимоги про зупинку та продовжував рух, під час якого неодноразово порушував ПДР.

Біля входу до станції метро «Почайна» чоловік кинув мотоцикл та продовжив тікати пішки. Йому вдалося перестрибнути турнікети та потрапити на платформу станції. Коли ж він вибіг з іншого виходу, то на його появу вже очікував інший екіпаж, який і затримав чоловіка.

Патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду у встановленому законом порядку водій відмовився.

Інспектори склали на нього протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомлялося, днями на вулиці Академіка Заболотного в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав чоловіка. Після ДТП між пасажиром автомобіля Hyundai та водієм Volkswagen виник конфлікт, який завершився бійкою. Пасажира ушпиталили медики.