Тролейбусний затор у центрі Києва – «рогаті» зупинилися через ДТП

Транспорт стоїть уже понад годину, пасажири змушені іти пішки

У центрі Києва зупинилися тролейбуси. Одразу кілька машин не можуть продовжувати рух через дорожньо-транспортну пригоду. Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє журналіст «Суспільного» Роман Сухан. За його словами, «рогаті» стоять уже більше години.

«Прямо зараз затор тролейбусів у самому центрі Києва через ДТП. Пасажирів відпускають в пішу прогулянку, вже більше години стоять. Перетин Великої Житомирської і Гончара. Якщо чекаєте на 16 чи 18 тролейбус – марно», – ідеться у дописі.

Напередодні у Києві чоловік кинув «коктейль Молотова» у тролейбус, внаслідок чого розбилось скло та відбулось загорання в салоні. У результаті інциденту постраждала пасажирка громадського транспорту. Жінка отримала опіки 2 ступеня верхніх кінцівок та шиї. Медики госпіталізували її в лікарню.

Раніше кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).