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    Тролейбусний затор у центрі Києва – «рогаті» зупинилися через ДТП

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    Чекати на 16 чи 18 тролейбус марно&nbsp; - Тролейбусний затор у центрі Києва – «рогаті» зупинилися через ДТП
    Чекати на 16 чи 18 тролейбус марно 
    Фото: скріншот із відео Романа Сухана

    Транспорт стоїть уже понад годину, пасажири змушені іти пішки

    У центрі Києва зупинилися тролейбуси. Одразу кілька машин не можуть продовжувати рух через дорожньо-транспортну пригоду. Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє журналіст «Суспільного» Роман Сухан. За його словами, «рогаті» стоять уже більше години.

    «Прямо зараз затор тролейбусів у самому центрі Києва через ДТП. Пасажирів відпускають в пішу прогулянку, вже більше години стоять. Перетин Великої Житомирської і Гончара. Якщо чекаєте на 16 чи 18 тролейбус – марно», – ідеться у дописі.

    Напередодні у Києві чоловік кинув «коктейль Молотова» у тролейбус, внаслідок чого розбилось скло та відбулось загорання в салоні. У результаті інциденту постраждала пасажирка громадського транспорту. Жінка отримала опіки 2 ступеня верхніх кінцівок та шиї. Медики госпіталізували її в лікарню.

    Раніше кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

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    Теги: ДТП Facebook транспорт кияни жінка чоловік журналіст
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    Тролейбусний затор у центрі Києва – «рогаті» зупинилися через ДТП