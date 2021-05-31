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    Під Києвом сталась потрійна ДТП, одну автівку викинуло з дороги (відео)

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    ДТП сталась у с. Крюківщина - Під Києвом сталась потрійна ДТП, одну автівку викинуло з дороги (відео)
    ДТП сталась у с. Крюківщина
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Водії двох автомобілів порушили правила дорожнього руху, що призвело до серйозної ДТП

    У селі Крюківщині, що під Києвом, сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода: через водія Chery Jaggi автомобіль Mitsubishi Lancer протаранив Renault.

    Відео ДТП було зафіксовано камерою спостереження проєкту «Безпечна Київщина», повідомляють «Вартові еспресо».

    Як видно з запису, водій Chery Jaggi виїхав на головну дорогу, не пропустивши Mitsubishi Lancer. «Японець» протаранив «китайця» і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з Renault.

    Від удару Renault вилетів на узбіччя.

    Як зазначили свідки, в Renault на лобовому склі утворилися дві відмітини. Судячи зі всього, люди в автівці не скористалися пасками безпеки.

    Також, як видно з відео, водій Mitsubishi рухався із перевищенням швидкості.

    Як повідомлялося, 29 травня неподалік Львова на автодорозі Київ – Чоп сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення легковика та вантажівки загинули водій та пасажир першого. Загиблими є батько та син

    Теги: ДТП водій Київщина автомобіль
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    Під Києвом сталась потрійна ДТП, одну автівку викинуло з дороги (відео)