Під Києвом сталась потрійна ДТП, одну автівку викинуло з дороги (відео)

Водії двох автомобілів порушили правила дорожнього руху, що призвело до серйозної ДТП

У селі Крюківщині, що під Києвом, сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода: через водія Chery Jaggi автомобіль Mitsubishi Lancer протаранив Renault.

Відео ДТП було зафіксовано камерою спостереження проєкту «Безпечна Київщина», повідомляють «Вартові еспресо».

Як видно з запису, водій Chery Jaggi виїхав на головну дорогу, не пропустивши Mitsubishi Lancer. «Японець» протаранив «китайця» і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з Renault.

Від удару Renault вилетів на узбіччя.

Як зазначили свідки, в Renault на лобовому склі утворилися дві відмітини. Судячи зі всього, люди в автівці не скористалися пасками безпеки.

Також, як видно з відео, водій Mitsubishi рухався із перевищенням швидкості.

Як повідомлялося, 29 травня неподалік Львова на автодорозі Київ – Чоп сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення легковика та вантажівки загинули водій та пасажир першого. Загиблими є батько та син