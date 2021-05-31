У Києві ДТП закінчилась бійкою учасників автопригоди (фото)

У водійки Hyundai та пасажира були явні ознаки алкогольного сп'яніння

Днями на вулиці Академіка Заболотного в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав чоловіка. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

На місці події патрульні з'ясували, що після ДТП між пасажиром автомобіля Hyundai та водієм Volkswagen виник конфлікт, який завершився бійкою. Пасажира ушпиталили медики.

У травмованого, як і у його дружини, яка керувала Hyundai, патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння.

Пройти освідування у встановленому законом порядку жінка відмовилась. На неї патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

З'ясовувати обставини події, що призвела до тілесних ушкоджень, будуть слідчі.

Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Вадима Гетьмана в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням. Попередньо, водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Ford, у результаті перший перекинувся на дах. У водія Chevrolet патрульні виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці, результат – 0,92 проміле, що майже у 5 разів перевищує дозволений рівень.