У Києві на аукціон виставлено ще сім паркувальних майданчиків (адреси)
Торги проводяться у системі Prozorro.Sale
Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» виставив на електронні торги ще сім паркувальних майданчиків для передачі в експлуатацію суб’єктам господарювання. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
У системі розміщено 7 нових лотів за наступними адресами:
- просп. Бажана, біля буд. 3-А – https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2019-07-02-000037-3;
- просп. Перемоги, 53 – https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2019-07-02-000034-2;
- просп. Глушкова, 12-А – https://prozorro.sale/.../UA-PS-2019-07-02-000051-1UA-PS...;
- вул. Курська, 13-Б, В, Е – https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2019-07-02-000062-3;
- вул. Героїв Севастополя, 42 – https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2019-07-02-000064-1;
- просп. Леся Курбаса, 8 – https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2019-07-02-000069-1;
- вул. Малиновського, 4-А – https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2019-07-02-000068-1.
З інформацією про участь в аукціоні, необхідним переліком документів та з умовами договору можна дізнатись за посиланнями в описі кожного паркувального майданчика.
2 липня повідомлялося про 13 паркувальних майданчиків, виставлених на аукціон.
Як повідомлялося, з липня цього року на нових парковках обов’язково проектуватимуть мінімум 5% машино-місць з електрозарядками. Відповідні зміни до державних будівельних норм вступають у силу з 1 липня 2019 року.