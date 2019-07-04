У Києві на аукціон виставлено ще сім паркувальних майданчиків (адреси)



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Торги проводяться у системі Prozorro.Sale

Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» виставив на електронні торги ще сім паркувальних майданчиків для передачі в експлуатацію суб’єктам господарювання. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

У системі розміщено 7 нових лотів за наступними адресами:

З інформацією про участь в аукціоні, необхідним переліком документів та з умовами договору можна дізнатись за посиланнями в описі кожного паркувального майданчика.

2 липня повідомлялося про 13 паркувальних майданчиків, виставлених на аукціон.

Як повідомлялося, з липня цього року на нових парковках обов’язково проектуватимуть мінімум 5% машино-місць з електрозарядками. Відповідні зміни до державних будівельних норм вступають у силу з 1 липня 2019 року.

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