На аукціон виставлено 13 паркувальних майданчиків у Києві



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На нових парковках обов’язково проектуватимуть мінімум 5% машино-місць з електрозарядками

Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» продовжує застосування процедури електронних торгів для передачі паркувальних майданчиків в експлуатацію суб’єктам господарювання.

Наразі у системі Prozorro.Sale розміщено 13 лотів. Про це повідомили у КП «Київтранспарксервіс».

Адреси:

вул. Ломоносова, 33/43 – UA-PS-2019-06-27-000053-3;

просп. Правди, 31-А – UA-PS-2019-06-27-000037-2;

вул. Приозерна, 2-А – UA-PS-2019-06-27-000187-3;

перетин просп. Оболонського та вул. Вербової – UA-PS-2019-06-27-000188-3;

вул. Зодчих, 34-38 – UA-PS-2019-06-27-000043-3;

просп. Курбаса, 1 – UA-PS-2019-06-27-000040-3;

набережна Дніпровська, 19 (навпроти буд.) – UA-PS-2019-06-26-000016-3;

вул. Ревуцького, навпроти буд. 25 – UA-PS-2019-06-26-000017-3;

вул. Здолбунівська, 4-6 – UA-PS-2019-06-26-000019-3;

вул. Бальзака, 28-А (уздовж лінії швидкісного трамвая) – UA-PS-2019-06-26-000013-2;

вул. Бальзака, 63-А (уздовж лінії швидкісного трамвая) – UA-PS-2019-06-26-000014-2;

вул. Бальзака, 94-А (уздовж лінії швидкісного трамвая) – UA-PS-2019-06-26-000020-3;

вул. Березняківська, 19 – UA-PS-2019-06-26-000022-3.

Як повідомлялося, з липня цього року на нових парковках обов’язково проектуватимуть мінімум 5% машино-місць з електрозарядками. Відповідні зміни до державних будівельних норм вступають у силу з 1 липня 2019 року.