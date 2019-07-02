  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На аукціон виставлено 13 паркувальних майданчиків у Києві

    • Розсилка
    На аукціон виставлено 13 паркувальних майданчиків у Києві

    На нових парковках обов’язково проектуватимуть мінімум 5% машино-місць з електрозарядками

    Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» продовжує застосування процедури електронних торгів для передачі паркувальних майданчиків в експлуатацію суб’єктам господарювання.

    Наразі у системі Prozorro.Sale розміщено 13 лотів. Про це повідомили у КП «Київтранспарксервіс».

    Адреси:

    Як повідомлялося, з липня цього року на нових парковках обов’язково проектуватимуть мінімум 5% машино-місць з електрозарядками. Відповідні зміни  до державних будівельних норм вступають у силу з 1 липня 2019 року.

    Читайте також матеріал
    Читайте також
    Київ ProZorro аукціон парковка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ