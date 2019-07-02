На аукціон виставлено 13 паркувальних майданчиків у Києві
На нових парковках обов’язково проектуватимуть мінімум 5% машино-місць з електрозарядками
Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» продовжує застосування процедури електронних торгів для передачі паркувальних майданчиків в експлуатацію суб’єктам господарювання.
Наразі у системі Prozorro.Sale розміщено 13 лотів. Про це повідомили у КП «Київтранспарксервіс».
Адреси:
- вул. Ломоносова, 33/43 – UA-PS-2019-06-27-000053-3;
- просп. Правди, 31-А – UA-PS-2019-06-27-000037-2;
- вул. Приозерна, 2-А – UA-PS-2019-06-27-000187-3;
- перетин просп. Оболонського та вул. Вербової – UA-PS-2019-06-27-000188-3;
- вул. Зодчих, 34-38 – UA-PS-2019-06-27-000043-3;
- просп. Курбаса, 1 – UA-PS-2019-06-27-000040-3;
- набережна Дніпровська, 19 (навпроти буд.) – UA-PS-2019-06-26-000016-3;
- вул. Ревуцького, навпроти буд. 25 – UA-PS-2019-06-26-000017-3;
- вул. Здолбунівська, 4-6 – UA-PS-2019-06-26-000019-3;
- вул. Бальзака, 28-А (уздовж лінії швидкісного трамвая) – UA-PS-2019-06-26-000013-2;
- вул. Бальзака, 63-А (уздовж лінії швидкісного трамвая) – UA-PS-2019-06-26-000014-2;
- вул. Бальзака, 94-А (уздовж лінії швидкісного трамвая) – UA-PS-2019-06-26-000020-3;
- вул. Березняківська, 19 – UA-PS-2019-06-26-000022-3.
Як повідомлялося, з липня цього року на нових парковках обов’язково проектуватимуть мінімум 5% машино-місць з електрозарядками. Відповідні зміни до державних будівельних норм вступають у силу з 1 липня 2019 року.
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