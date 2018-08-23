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    У Києві на День Незалежності курсуватиме ретропоїзд

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    У Києві на День Незалежності курсуватиме ретропоїзд

    Пасажири зможуть помилуватися краєвидами столиці та Дніпром

    На День Незалежності України, 24 серпня, у Києві курсуватиме ретропоїзд.

    Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Укрзалізниця».

    «Під час подорожі навколо Києва, яка триватиме дві з половиною години, пасажири зможуть помилуватися краєвидами столиці та Дніпром, побачити вантажні й пасажирські станції, локомотивні депо, історичну пам’ятку - будівлю депо Київ-Московський, яке свого часу було основним для вантажних паровозів», - розповіли в «Укрзалізниці».

    Поїзд №897/898 вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський 24 серпня о 13:45, а прибуде назад о 16:19.

    Квитки на ретропоїзд можна придбати в залізничних касах вокзалу або за допомогою онлайн-сервісу booking.uz.gov.ua. «При придбанні квитка через онлайн-систему слід вказувати станцію відправлення Київ-Пасажирський, а станцію прибуття Караваєві Дачі», - зазначили в «Укрзалізниці».

    Також ці квитки дають право безкоштовно відвідати музей залізничного транспорту, розташований на станції Київ-Пасажирський.

    Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що 24 серпня на параді на День Незалежності буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.

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