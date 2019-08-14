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    У Києві «на гарячому» затримали іноземця, який викрав речі з авто (фото)

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    <p>Затриманий - 46-річний громадянин іншої держави, який раніше вже був судимий за скоєння крадіжок</p> - У Києві «на гарячому» затримали іноземця, який викрав речі з авто (фото)

    Затриманий - 46-річний громадянин іншої держави, який раніше вже був судимий за скоєння крадіжок

    Фото: Нацполіція

    Зловмисник викрав із автомобіля киянина мобільний телефон, однак втекти з краденим не встиг

    Столичні поліцейські затримали іноземця, котрий обікрав автомобіль киянина. Інцидент трапився у Святошинському районі столиці.

    «Місцевий мешканець залишив своє авто біля одного з будинків на проспекті Академіка Палладіна та пішов у справах. Скориставшись відсутністю власника, зловмисник шляхом підбору ключа відкрив автомобіль та викрав із салону мобільний телефон. В цей час повернувся потерпілий, котрий зупинив правопорушника та утримував його до приїзду поліцейських», - повідомила пресслужба поліції Києва.

    На адресу прибули патрульні та слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції, яка задокументувала подію.

    Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що він – 46-річний громадянин іншої держави і раніше вже був судимий за скоєння аналогічних злочинів.

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    У Києві «на гарячому» затримали іноземця, який викрав речі з авто (фото)

    Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

    Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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