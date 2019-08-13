Пасажири Укрзалізниці цього року поцупили рушників і ложок на 400 тисяч грн



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Загалом з пасажирських поїздів викрали 6,9 тисячі одиниць інвентарю

В Укрзалізниці повідомили, що станом на середину серпня з пасажирських поїздів викрали інвентарю на загальну суму близько 400 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба державної компанії.

Там зазначають, що загалом з пасажирських поїздів викрали 6,9 тисячі одиниць інвентарю, зокрема 2417 рушників, 957 простирадл, 638 ковдр, 360 чайних ложок, 456 підстаканників, 875 наволочок та 180 ковдр.

«Постіль після себе можна не збирати, а ось привласнювати її, як і інші речі в поїзді, не можна в жодному разі», — повідомили у прес-службі компанії.