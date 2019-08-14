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    На Березняках чоловік після сварки з жінкою пограбував МАФ із морозивом (фото, відео)

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    Чоловік відкрив холодильник з морозивом за допомогою лома - На Березняках чоловік після сварки з жінкою пограбував МАФ із морозивом (фото, відео)
    Чоловік відкрив холодильник з морозивом за допомогою лома
    Фото: Інформатор

    Чоловік вирішив «позичити» кілька десертів для себе, дитини і дружини

    У ніч на середу, 14 серпня, на Березняках сталося досить курйозне пограбування. Чоловік відкрив холодильник з морозивом, встановлений біля одного з кіосків на вулиці Шумського, 3г.

    Надзвичайна подія сталася близько 1:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами співробітників охоронної фірми «Сіріус», їм надійшов виклик про спрацювання сигналізації одного з МАФів, розташованого біля озера Тельбін. Після прибуття на місце вони виявили чоловіка, який намагався дістати з вуличного холодильника морозиво. Поруч на землі лежав лом. Зловмисника вдалося затримати на місці. Виявилося, що він раніше був судимий за розбій та грабіж і вийшов за амністією.

    За словами затриманого, напередодні ввечері він посварився з дружиною і пішов прогулятися околицями. У самий розпал прогулянки його застав дощ. Щоб не промокнути наскрізь, він сховався під дерево, поряд з яким знаходився МАФ з вуличним холодильником для морозива. Чоловік побачив, що холодильник відкритий і вирішив «позичити» кілька десертів для себе, дитини і дружини. На питання, звідки у нього взявся лом, він відповів, що інструмент не його і лежав на землі.

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    На Березняках чоловік після сварки з жінкою пограбував МАФ із морозивом (фото, відео)
    На Березняках чоловік після сварки з жінкою пограбував МАФ із морозивом (фото, відео)
    На Березняках чоловік після сварки з жінкою пограбував МАФ із морозивом (фото, відео)
    На Березняках чоловік після сварки з жінкою пограбував МАФ із морозивом (фото, відео)
    На Березняках чоловік після сварки з жінкою пограбував МАФ із морозивом (фото, відео)
    На Березняках чоловік після сварки з жінкою пограбував МАФ із морозивом (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Зловмисник зізнався, що скоїв безглуздий вчинок і жалкує про це.

    На місці події працювали співробітники охоронної фірми «Сіріус». Деталі події і ступінь провини чоловіка встановить слідство.

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