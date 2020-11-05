Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)

Наразі міст Патона потребує реставрації

Сьогодні, 5 листопада, мосту ім. Є. Патона виповнюється 67 років. Саме 5 листопада 1953 року було відкрито рух по мосту, який увійшов в історію світового мостобудування.

Про це нагадав заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв.

Будівництво моста було розпочато 1939 року і припинене у вересні 1941 року через відступ радянських військ з Києва. Втім, вже на початку 1942 року на побудованих опорах нацистами було продовжено будівництво. Побудований тимчасовий міст отримав назву на честь німецького воєначальника, генерал-фельдмаршала Вальтера фон Райхенау. Будівельні роботи проводилися угорськими саперними частинами.

Восени 1943 року, при відступі нацистів, цей міст було знищено.

Міст ім. Є.О.Патона став першим у світі найдовшим суцільнозварним мостом. У 1994 році він визнаний пам'яткою архітектури. Також столична споруда отримала визнання Американської асоціації зварювання, як унікальна зварна конструкція ХХ ст.

Довжина мосту 1543 м (при ширині 21 м і висоті своду на водою 18 м).До речі, це на 300 метрів довше від головної вулиці столиці - Хрещатика.

З 1 листопада 1954 року і до 9 червня 2004 року по мосту проходила трамвайна лінія.

Наразі запланована реставрація мосту. Оскільки об’єкт є пам’яткою архітектури, будуть проводитись реставраційні роботи із пристосуванням. Планується розширити міст і додати ще одну смугу з відбійником між напрямками руху.

Як повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.