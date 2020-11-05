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    Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)

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    Довжина мосту ім. Патона складає 1543 м&nbsp; - Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)
    Довжина мосту ім. Патона складає 1543 м 
    Фото: Олександр Густєлєв, Facebook

    Наразі міст Патона потребує реставрації

    Сьогодні, 5 листопада, мосту ім. Є. Патона виповнюється 67 років. Саме 5 листопада 1953 року було відкрито рух по мосту, який увійшов в історію світового мостобудування.

    Про це нагадав заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв.

    Будівництво моста було розпочато 1939 року і припинене у вересні 1941 року через відступ радянських військ з Києва. Втім, вже на початку 1942 року на побудованих опорах нацистами було продовжено будівництво. Побудований тимчасовий міст отримав назву на честь німецького воєначальника, генерал-фельдмаршала Вальтера фон Райхенау. Будівельні роботи проводилися угорськими саперними частинами.

    Восени 1943 року, при відступі нацистів, цей міст було знищено.

    Міст ім. Є.О.Патона став першим у світі найдовшим суцільнозварним мостом. У 1994 році він визнаний пам'яткою архітектури. Також столична споруда отримала визнання Американської асоціації зварювання, як унікальна зварна конструкція ХХ ст.

    Довжина мосту 1543 м (при ширині 21 м і висоті своду на водою 18 м).До речі, це на 300 метрів довше від головної вулиці столиці - Хрещатика.

    З 1 листопада 1954 року і до 9 червня 2004 року по мосту проходила трамвайна лінія.

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    Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)
    Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)
    Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)
    Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)
    Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)
    Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)
    Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)
    Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)
    Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)
    Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)
    Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)
    Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)
    Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)
    Мосту Патона виповнилося 67 років (фото)

    Наразі запланована реставрація мосту. Оскільки об’єкт є пам’яткою архітектури, будуть проводитись реставраційні роботи із пристосуванням. Планується розширити міст і додати ще одну смугу з відбійником між напрямками руху.

    Як повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.

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