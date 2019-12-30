У Києві на острові Жуків знайшли тигрів



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Тварини були замкнені у маленькому брудному вольєрі

Про тварин повідомила зоозахисниця

У Києві на острові Жуків виявили шістьох тигрів, які були замкнені у вольєрі.

Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції в Facebook.

Правоохоронці зазначають, що інформація про тварин надійшла від киянки.

«На покинутій базі «Тайгер Клуб» виявили шість тигрів, які жили просто в жахливих умовах. Тигри були у «маленькому вольєрі метрів вісім, практично по коліна у воді, бруді й фекаліях», - написала зоозахисниця у соцмережі.

Як розповів начальник слідчого відділу Голосіївського управління поліції Максим Сухарев, поліцейські встановили, що за даною адресою зареєстрована приватна власність, яка охороняється, але господар там не проживає.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «жорстоке поводження з тваринами». Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, французький Twitter-профіль опублікував фото депутата Верховної Ради України Нестора Шуфрича, який позує біля вбитих тварин. У пресслужбі депутата зазначили, що полювання в Африці відбувалося законно.