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    Політика

    Нардеп Шуфрич похизувався фото з вбитим носорогом

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    Фото з мертвими тваринами і Шуфричем опублікував рух Чесно - Нардеп Шуфрич похизувався фото з вбитим носорогом
    Фото з мертвими тваринами і Шуфричем опублікував рух Чесно

    Нестор Шуфрич, ймовірно, перебував на сафарі в Африці

    Народний депутат України від «Опозиційної платформи — За життя» Нестор Шуфрич похизувався вбивством тварин.

    Відповідні фото з мертвими тваринами і Шуфричем опублікував рух Чесно на своїй сторінці у Facebook.

    Нестор Шуфрич, ймовірно, перебував на сафарі в Африці.

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    У 2019 році Шуфрич був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Опозиційна платформа — За життя». Зараз він обіймає посаду голови комітету з питань свободи слова.

    депутат вбивство тварини Африка Нестор Шуфрич Опозиційна платформа — За життя полювaння
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