Нардеп Шуфрич похизувався фото з вбитим носорогом
Фото з мертвими тваринами і Шуфричем опублікував рух Чесно
Нестор Шуфрич, ймовірно, перебував на сафарі в Африці
Народний депутат України від «Опозиційної платформи — За життя» Нестор Шуфрич похизувався вбивством тварин.
Відповідні фото з мертвими тваринами і Шуфричем опублікував рух Чесно на своїй сторінці у Facebook.
Нестор Шуфрич, ймовірно, перебував на сафарі в Африці.
У 2019 році Шуфрич був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Опозиційна платформа — За життя». Зараз він обіймає посаду голови комітету з питань свободи слова.