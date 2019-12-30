Нардеп Шуфрич похизувався фото з вбитим носорогом



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Фото з мертвими тваринами і Шуфричем опублікував рух Чесно

Нестор Шуфрич, ймовірно, перебував на сафарі в Африці

Народний депутат України від «Опозиційної платформи — За життя» Нестор Шуфрич похизувався вбивством тварин.

Відповідні фото з мертвими тваринами і Шуфричем опублікував рух Чесно на своїй сторінці у Facebook.

Нестор Шуфрич, ймовірно, перебував на сафарі в Африці.

У 2019 році Шуфрич був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Опозиційна платформа — За життя». Зараз він обіймає посаду голови комітету з питань свободи слова.