У Танзанії помер найстаріший у світі носоріг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фауста ніколи не мала дитинчат - саме це, на думку природоохоронців у Нгоронгоро, могло посприяти її довгому життю

У дикій природі носороги зазвичай живуть від 37 до 43 років, у неволі - до 50 років, а самиця носорога Фауста померла у 57 років

Самиця носорога, яку вважали найстарішою у світі, померла у Танзанії у віці 57 років. Про це повідомляє ВВС.

Фаусту, східного чорного носорога, вперше помітили у кратері Нгоронгоро в 1965 році, коли їй було три роки.

Вона жила на волі понад 54 років, але проблеми зі здоров'ям у старості змусили її останні кілька років отримувати спеціалізовану допомогу в заповіднику.

Фауста ніколи не мала дитинчат - саме це, на думку природоохоронців у Нгоронгоро, могло посприяти її довгому життю.

Станом на 2016 рік Фаусти мала проблеми із зором і страждала від затяжних наслідків нападів гієн.

У дикій природі носороги зазвичай живуть від 37 до 43 років, у неволі - до 50 років.

Східний чорний носоріг знаходиться під загрозою зникнення. Цих тварин залишилось дуже мало, бо вони часто стають жертвами браконьєрів через їхні цінні роги. Втім, їхня кількість поступово збільшується.