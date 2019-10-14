У Києві на перехресті авто протаранило швидку: є загиблий



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Жінка лікар отримала травми та була госпіталізована у вкрай тяжкому стані.

У столиці, внаслідок зіткнення авто із швидкою, загинув водій невідкладної допомоги.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

В Києві в результаті зіткнення автомобіля швидкої та легковика Peugeot загинув водій швидкої, а жінка медик отримала тяжкі травми.

Попередньо відомо, що автомобіль швидкої допомоги рухався на забороняючий сигнал світлофора з увімкненими маячками та сиреною. На перехресті його протаранив легковик Peugeot, що рухався на свій зелений.

Від удару швидка перекинулась.

Непристебнутий водій медичного авто отримав смертельні травми та загинув на місці пригоди. Жінка лікар отримала травми та була госпіталізована у вкрай тяжкому стані.

В легковику знаходився чоловік та двоє його дітей підлітків, вони не постраждали.

Обставини події з'ясовує слідча група.