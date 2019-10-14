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    У Києві на перехресті авто протаранило швидку: є загиблий

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    У Києві на перехресті авто протаранило швидку: є загиблий

    Жінка лікар отримала травми та була госпіталізована у вкрай тяжкому стані.

    У столиці, внаслідок зіткнення авто із швидкою, загинув водій невідкладної допомоги.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    В Києві в результаті зіткнення автомобіля швидкої та легковика Peugeot загинув водій швидкої, а жінка медик отримала тяжкі травми.

    Попередньо відомо, що автомобіль швидкої допомоги рухався на забороняючий сигнал світлофора з увімкненими маячками та сиреною. На перехресті його протаранив легковик Peugeot, що рухався на свій зелений.

    Від удару швидка перекинулась.

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    У Києві на перехресті авто протаранило швидку: є загиблий
    У Києві на перехресті авто протаранило швидку: є загиблий
    У Києві на перехресті авто протаранило швидку: є загиблий
    У Києві на перехресті авто протаранило швидку: є загиблий
    У Києві на перехресті авто протаранило швидку: є загиблий
    У Києві на перехресті авто протаранило швидку: є загиблий
    У Києві на перехресті авто протаранило швидку: є загиблий
    У Києві на перехресті авто протаранило швидку: є загиблий
    У Києві на перехресті авто протаранило швидку: є загиблий

    Непристебнутий водій медичного авто отримав смертельні травми та загинув на місці пригоди. Жінка лікар отримала травми та була госпіталізована у вкрай тяжкому стані.

    В легковику знаходився чоловік та двоє його дітей підлітків, вони не постраждали.

    Обставини події з'ясовує слідча група.

    ДТП Київ лікар водій автомобіль аварія чоловік
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