П’яна ДТП на Оболоні: Jeep вилетів на узбіччя і розбив дві автівки (фото, відео)



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Усі автомобілі отримали серйозні пошкодження Фото: Інформатор

Власника Cherokee госпіталізували з незначними травмами

У неділю, 24 березня, в Оболонському районі Києва сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Водій Jeep рухався по вулиці Північній і вилетів з дороги на зелену зону, де зніс Peugeot і захистом двигуна «сів» на Daewoo.

Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами друзів водія Jeep, він їхав по Північній в сторону Оболонського проспекту та, побачивши на дорозі собаку, спробував її об'їхати і врятувати тварину. Таким чином, автомобіль винесло на узбіччя, де були припарковані Daewoo і Peugeot. Cherokee спочатку влетів в «француза», після чого передня частина Jeep опинилася зверху на Sens. Всі три машини отримали серйозні пошкодження.

Як повідомив власник Daewoo, який знаходився на місці подій під час спілкування винуватця ДТП з правоохоронцями, водій позашляховика був п'яний. Він пройшов перевірку на Драгер, який показав 1,64 проміле. Співробітники поліції коментувати ситуацію відмовилися.

Попередньо, Jeep рухався на високій швидкості, так як удар під час зіткнення був дуже сильним. Власника Jeep госпіталізували з незначними травмами для більш детального огляду. На щастя, більше ніхто не постраждав.

На місці працювали правоохоронці та медики. Jeep відвезли на евакуаторі на штрафмайданчик. Деталі події встановлюються.