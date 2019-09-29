У Києві водій мікроавтобуса вилетів на тротуар і перекинувся



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У результаті аварії водій мікроавтобуса отримав травму голови, але від госпіталізації відмовився

ДТП сталася близько 6.15 на вулиці Олени Теліги

У Києві вранці у неділю на вулиці Олени Теліги сталася аварія за участю вантажного мікроавтобуса Renault Trafic.



Про це повідомляє Інформатор 29 вересня.



Зазначається, що машина вилетіла на тротуар і перекинулася.

«ДТП сталася близько 6:15. За словами водія Renault Trafic, він рухався вулицею Олени Теліги в бік станції метро Почайна. На повороті перед Renault Trafic нібито вискочила інша машина. Чоловік різко загальмував і не впорався з керуванням автомобілем. Renault вилетів на тротуар, врізався по дотичній у ліхтарний стовп і перекинувся на бік», - йдеться в повідомленні.

У результаті аварії водій Trafic отримав травму голови, але від госпіталізації відмовився. На місці події працював екіпаж патрульної поліції і лікарі «швидкої».

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