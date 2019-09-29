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    У Києві водій мікроавтобуса вилетів на тротуар і перекинувся

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    У результаті аварії водій мікроавтобуса отримав травму голови, але від госпіталізації відмовився - У Києві водій мікроавтобуса вилетів на тротуар і перекинувся
    У результаті аварії водій мікроавтобуса отримав травму голови, але від госпіталізації відмовився

    ДТП сталася близько 6.15 на вулиці Олени Теліги

    У Києві вранці у неділю на вулиці Олени Теліги сталася аварія за участю вантажного мікроавтобуса Renault Trafic.
     
    Про це повідомляє Інформатор 29 вересня.
     
    Зазначається, що машина вилетіла на тротуар і перекинулася.

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    «ДТП сталася близько 6:15. За словами водія Renault Trafic, він рухався вулицею Олени Теліги в бік станції метро Почайна. На повороті перед Renault Trafic нібито вискочила інша машина. Чоловік різко загальмував і не впорався з керуванням автомобілем. Renault вилетів на тротуар, врізався по дотичній у ліхтарний стовп і перекинувся на бік», - йдеться в повідомленні.

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    У Києві водій мікроавтобуса вилетів на тротуар і перекинувся
    У Києві водій мікроавтобуса вилетів на тротуар і перекинувся
    У Києві водій мікроавтобуса вилетів на тротуар і перекинувся
    У Києві водій мікроавтобуса вилетів на тротуар і перекинувся
    У Києві водій мікроавтобуса вилетів на тротуар і перекинувся
    У Києві водій мікроавтобуса вилетів на тротуар і перекинувся

    У результаті аварії водій Trafic отримав травму голови, але від госпіталізації відмовився. На місці події працював екіпаж патрульної поліції і лікарі «швидкої».

    Раніше повідомлялося, що під Києвом п’яний поліцейський в’їхав в зупинку. Загинула жінка, ще дві людини постраждали. Начальник Державної охоронної служби Київщини тимчасово відсторонений від своїх обов'язків.

     А напередодні в Запорізькій області зіткнулися Fiat Ducato і ВАЗ 2102. Загинули двоє людей, ще двоє постраждали.

     

     

     

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