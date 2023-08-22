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У Києві на Позняках трамвай зійшов з рейок (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві на Позняках трамвай зійшов з рейок (фото)
Фото: Аріна Груздєва, «Главком»

Постраждали водій трамвая та сім пасажирів

Надзвичайна подія трапилась у мікрорайоні Позняки, що в Києві. Там на одній з вулиці трамвайний вагон зійшов з колії. Про це повідомляє КМДА.

Попередньо відомо, що інцидент трапився вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі. На місці події працюють аварійні служби та медики.

За даними КМДА, постраждали водій трамвая та сім пасажирів. Усі постраждалі отримують медичну допомогу та, за необхідності, будуть госпіталізовані.

Рух трамваїв за маршрутами №8 і 28Д тимчасово обмежено.

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Фото: Аріна Груздєва, «Главком»

Нагадаємо, у столиці вантажівка розчавила велосипедиста.

Теги: Київ ДТП

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