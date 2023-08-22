У Києві на Позняках трамвай зійшов з рейок (фото)

Постраждали водій трамвая та сім пасажирів

Надзвичайна подія трапилась у мікрорайоні Позняки, що в Києві. Там на одній з вулиці трамвайний вагон зійшов з колії. Про це повідомляє КМДА.

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Попередньо відомо, що інцидент трапився вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі. На місці події працюють аварійні служби та медики.

За даними КМДА, постраждали водій трамвая та сім пасажирів. Усі постраждалі отримують медичну допомогу та, за необхідності, будуть госпіталізовані.

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Рух трамваїв за маршрутами №8 і 28Д тимчасово обмежено.

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Фото: Аріна Груздєва, «Главком»

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