В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі

Водій, який вижив в аварії, зізнався, що на декілька секунд заснув

Чотири особи, включаючи двоє дітей, загинули внаслідок дорожньої аварії мікроавтобуса з польськими номерами в Австрії. Про це інформує RMF FM.

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Трагедія сталася близько 7 години ранку в суботу, 12 серпня, за повідомленнями місцевих ЗМІ, на автодорозі між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен, у напрямку до Відня.

Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка пролягала під автострадою.

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Водій, який вижив в аварії, зізнався, що на декілька секунд заснув.

В результаті ДТП загинуло четверо осіб, серед яких двоє дорослих та двоє дітей (у віці кількох місяців і трьох років). За інформацією пожежної бригади, двоє дорослих, що загинули, були бабусею та дідусем дітей.

У транспортному засобі також перебувала ще одна дитина, яка отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів зазнали незначних травм.

«Ми вже можемо підтвердити інформацію, встановлену з австрійською поліцією, що це був транспортний засіб з польськими реєстраційними номерами, а їхали в ньому громадяни України. Громадян Польщі в ньому не було», – повідомив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський.

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«З самого ранку наші консульські служби підтримували зв'язок з австрійською поліцією. Як тільки стало відомо, що жертви були громадянами України, ми негайно передали цю інформацію українському посольству», - додав Яблонський.

За словами представника Червоного Хреста, у рятувальній операції брали участь п'ять автомобілів, три карети швидкої допомоги та гелікоптер.