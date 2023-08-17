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На Одещині поліцейський двічі переїхав пенсіонерку і втік з місця ДТП

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Одещині поліцейський двічі переїхав пенсіонерку і втік з місця ДТП
фото: ДБР

Правоохоронця наразі затримано

У середу 16 серпня у м. Білгород-Дністровський Одеської області правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, наїхав на 81-річну пенсіонерку. Жінка померла від отриманих травм у лікарні. Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

«Правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, скоїв наїзд на жінку літнього віку. Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції», – йдеться в повідомленні.

Зазначили, що водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім цього, чоловіка та його дружину відсторонили від виконання службових обов'язків.

У пресслужбі Державного бюро розслідувань повідомили про початок розслідування за фактом ДТП. Зокрема, після наїзду на пенсіонерку, її перемістили на лаву від під'їздом та викликали швидку допомогу. Проте правоохоронець та його дружина залишили місце події, не дочекавшись лікарів.

Правоохоронця наразі затримано.

Вирішують питання щодо повідомлення чоловікові про підозру у порушенні правил дорожнього руху за ч. 2 ст. 286 КК України. Тоді як від посади відсторонили і його дружину, наразі надається оцінка правомірності її дій.

Слідство продовжується. Правоохоронцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

До слова, 26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Теги: ДТП Одещина поліція

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