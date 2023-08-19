Смертельна ДТП у Києві: вантажівка розчавила велосипедиста (фото)

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП

На Набережному шосе у Києві водій легковика наїхав на велосипедиста, через що той виїхав на зустрічну смугу і потрапив під колеса вантажівки. Про це повідомляє поліція Києва.

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На місце смертельної аварії виїжджали слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що 42-річний водій автомобіля «Фольксваген» здійснив наїзд на велосипедиста, який перетинав проїжджу частину у невстановленому місці. Внаслідок наїзду велосипедиста відкинуло в сусідню смугу попутного напрямку руху, де він потрапив під колеса вантажного автомобіля «Мерседес».

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Від отриманих травм чоловік, 1939 року народження, загинув на місці події.

Водія затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції Києва внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Встановлюються усі обставини смертельної аварії.

До слова, 16 серпня у м. Білгород-Дністровський Одеської області правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, наїхав на 81-річну пенсіонерку. Жінка померла від отриманих травм у лікарні. У пресслужбі Державного бюро розслідувань повідомили про початок розслідування за фактом ДТП. Правоохоронця наразі затримано.