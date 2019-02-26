У Києві на станції метро «Площа Льва Толстого» розпочався ремонт



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У столичній підземці усього працює 122 ескалатори

Роботи будуть проводитися до кінця 2019 року

На станції метро «Площа Льва Толстого» у Києві розпочався капітальний ремонт ескалаторів. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Як зазначається, ремонт розпочався сьогодні, 26 лютого. Роботи проводитимуть почергово на кожному ескалаторі. Вони триватимуть до кінця 2019 року.

У КП «Київський метрополітен» нагадали, що у столичній підземці усього працює 122 ескалатори.

Нагадаємо, капітальний ремонт станції метро «Святошин» розпочали наприкінці лютого 2018 року. Через ремонт вихід до проспекту Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не працюють. У жовтні 2018 року ремонт станції продовжили до 31 грудня 2018 року. Однак, станом на 26 лютого, ремонтні роботи продовжуються, а вихід до проспекту Перемоги досі не працює.

Нагадаю, комунальне підприємство «Київський метрополітен» заявило, що тендер на розробку техніко-юридичного обґрунтування (ТЕО) метро на Троєщину відмінили.

Раніше, у жовтні Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії метро від Кільцевої дороги до житлового масиву Троєщина.