  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві на станції метро «Площа Льва Толстого» розпочався ремонт

    • Розсилка
    <span>У столичній підземці усього працює 122 ескалатори</span> - У Києві на станції метро «Площа Льва Толстого» розпочався ремонт
    У столичній підземці усього працює 122 ескалатори

    Роботи будуть проводитися до кінця 2019 року

    На станції метро «Площа Льва Толстого» у Києві розпочався капітальний ремонт ескалаторів. Про це повідомляє  КП «Київський метрополітен». 

    Як зазначається, ремонт розпочався сьогодні, 26 лютого. Роботи проводитимуть почергово на кожному ескалаторі. Вони триватимуть до кінця 2019 року.

    Читайте також

    У КП «Київський метрополітен» нагадали, що у столичній підземці усього працює 122 ескалатори.

    Нагадаємо, капітальний ремонт станції метро «Святошин» розпочали наприкінці лютого 2018 року. Через ремонт вихід до проспекту Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не працюють. У жовтні 2018 року ремонт станції продовжили до 31 грудня 2018 року. Однак, станом на 26 лютого, ремонтні роботи продовжуються, а вихід до проспекту Перемоги досі не працює.

    Нагадаю, комунальне підприємство «Київський метрополітен» заявило, що тендер на розробку техніко-юридичного обґрунтування (ТЕО) метро на Троєщину відмінили.

    Раніше, у жовтні Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії метро від Кільцевої дороги до житлового масиву Троєщина.

    Читайте також
    Віталій Кличко Київ метро дороги будівництво ремонт тендер Троєщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ