Метро на Троєщину: столична влада оголосить новий тендер



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Повторний тендер на проектні роботи з будівництва метро буде оголошений уже на наступному тижні

Скасування тендера на розробку технікo-екoнoмічнoгo обґрунтування (ТЕО) Пoдільськo-Вигурівськoї лінії метрo – технічний момент. Уже наступного тижня буде оголошено новий. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян.

«Повторний тендер буде оголошений уже на наступному тижні. Причина такого кроку – зміна джерела фінансування: попередній мав фінансуватися із міського бюджету, а новий будемо фінансувати коштами міського бюджету та власними коштами КП «Київський метрополітен», – наголосив заступник голови КМДА.

За його словами, ні на строки розробки ТЕО, ні на майбутні будівельні дії перенесення тендеру не впливатиме.

«На даному етапі необхідно провести деякі роботи з уточнень джерел фінансування. Це юридична процедура. Вона не вплине на заплановані терміни реалізації проекту», – підкреслив Давтян.

Нагадаємо, будівництво Подільсько-Вигурівської лінії київського метрополітену передбачає спорудження лінії Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з двома електродепо.

Як повідомлялося, тендерний комітет КП «Київський метрополітен» 21 лютого прийняв рішення скасувати тендер на проектні роботи з будівництва Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену. Офіційна причина скасування - скорочення витрат на закупівлю робіт. Спочатку на ТЕО планували витратити 148,5 млн гривень, а отримати готові документи розраховували до кінця поточного року. Втім, Програма економічного і соціального розвитку на поточний рік з самого початку не передбачала фінансування цього проекту з міського бюджету.