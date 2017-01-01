У Києві на Троєщині горіла школа

Рятувальники ліквідували пожежу в одній із столичних шкіл

Сьогодні вранці, 28 листопада, о 05:57, на проспекті Маяковського, 21Г, що у Деснянському районі, виникла пожежа. Про це інформує прес-служба ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком». «До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в одній із столичних шкіл



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Рятувальники ліквідували пожежу в одній із столичних шкіл

Сьогодні вранці, 28 листопада, о 05:57, на проспекті Маяковського, 21Г, що у Деснянському районі, виникла пожежа. Про це інформує прес-служба ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком».

«До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в одній із столичних шкіл сталася пожежа. Для гасіння пожежі на місце виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів», - йдеться у повідомленні.