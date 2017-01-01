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    У Києві на Троєщині горіла школа

    Рятувальники ліквідували пожежу в одній із столичних шкіл
    Сьогодні вранці, 28 листопада, о 05:57, на проспекті Маяковського, 21Г, що у Деснянському районі, виникла пожежа. Про це інформує прес-служба ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком». «До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в одній із столичних шкіл
    • Сьогодні, 09:51
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    Рятувальники ліквідували пожежу в одній із столичних шкіл

    Сьогодні вранці, 28 листопада, о 05:57, на проспекті Маяковського, 21Г, що у Деснянському районі, виникла пожежа. Про це інформує прес-служба ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком».

    «До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в одній із столичних шкіл сталася пожежа. Для гасіння пожежі на місце виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що прибувши о 06:06 до місця події, вогнеборці встановили, що загоряння виникло в підсобному приміщенні на 2 поверсі. Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі.

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    «Завдяки злагодженим та оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів, пожежу на площі 4 кв. м о 06:15 вдалося локалізувати, запобігши її подальшому розповсюдженню, а о 06:17 – ліквідувати», - повідомляють рятувальники.

    Внаслідок пожежі пошкоджено шафу, закопчено стіни та стелю в приміщенні.

    До ліквідації пожежі залучалось 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    На щастя ніхто не постраждав.

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