У Києві на Троєщині горіла школа
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Рятувальники ліквідували пожежу в одній із столичних шкіл
Сьогодні вранці, 28 листопада, о 05:57, на проспекті Маяковського, 21Г, що у Деснянському районі, виникла пожежа. Про це інформує прес-служба ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком».
«До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в одній із столичних шкіл сталася пожежа. Для гасіння пожежі на місце виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що прибувши о 06:06 до місця події, вогнеборці встановили, що загоряння виникло в підсобному приміщенні на 2 поверсі. Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі.
«Завдяки злагодженим та оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів, пожежу на площі 4 кв. м о 06:15 вдалося локалізувати, запобігши її подальшому розповсюдженню, а о 06:17 – ліквідувати», - повідомляють рятувальники.
Внаслідок пожежі пошкоджено шафу, закопчено стіни та стелю в приміщенні.
До ліквідації пожежі залучалось 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
На щастя ніхто не постраждав.