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    У день зникнення на аргентинській субмарині сталося загоряння

    Екіпаж зареєстрував притік води в пристрій для роботи двигуна, що призвело до короткого замикання і займання
    У день зникнення аргентинського підводного човна «Сан-Хуан» на судні сталося загоряння. Про це заявив представник ВМС Аргентини Енріке Балбі. Як зазначається, екіпаж зареєстрував притік води в пристрій для роботи двигуна, що призвело до короткого замикання і займання. Тим не менш, Балбі уточнив, що проблема була усунена, і підводний
    • Сьогодні, 05:26
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    Зниклий підводний човен &laquo;Сан-Хуан&raquo;
    Зниклий підводний човен «Сан-Хуан»

    Екіпаж зареєстрував притік води в пристрій для роботи двигуна, що призвело до короткого замикання і займання

    У день зникнення аргентинського підводного човна «Сан-Хуан» на судні сталося загоряння.

    Про це заявив представник ВМС Аргентини Енріке Балбі.

    Як зазначається, екіпаж зареєстрував притік води в пристрій для роботи двигуна, що призвело до короткого замикання і займання.

    Тим не менш, Балбі уточнив, що проблема була усунена, і підводний човен продовжив рух по курсу.

    Раніше повідомлялося, що у районі зникнення аргентинської субмарини «Сан-Хуан» прогримів вибух.

    Нагадаємо, представники збройних сил Аргентини повідомили в п’ятницю, 17 листопада, про те, що втратили зв'язок із субмариною. На її борту перебувало 44 моряки.

    Військово-морські сили США направили дві команди рятувальників для допомоги в пошуку зниклого аргентинського підводного човна «Сан Хуан».

    Спочатку до пошуків приєдналося сім країн - Чилі, Уругвай, Бразилія, Перу, США, Велика Британія і Франція. Потім їх число виросло до 13-ти завдяки Німеччині, Канаді, Колумбії, Іспанії, Норвегії та Росії.

    23 листопада представник ВМС Аргентини, капітан Енріке Бальби заявив, що в зоні зникнення аргентинської субмарини «Сан-Хуан» була зафіксована «гідроакустична аномалія».

    Раніше Бальби повідомив, що на зниклому човні закінчуються запаси кисню.

    Також повідомлялося, що міноборони Аргентини зафіксувало сім сигналів, імовірно, з «Сан Хуан». Проте встановити контакт не вдалося.

    Джерело: РИА Новости

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