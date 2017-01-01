У день зникнення на аргентинській субмарині сталося загоряння

Екіпаж зареєстрував притік води в пристрій для роботи двигуна, що призвело до короткого замикання і займання

У день зникнення аргентинського підводного човна «Сан-Хуан» на судні сталося загоряння. Про це заявив представник ВМС Аргентини Енріке Балбі. Як зазначається, екіпаж зареєстрував притік води в пристрій для роботи двигуна, що призвело до короткого замикання і займання. Тим не менш, Балбі уточнив, що проблема була усунена, і підводний



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Зниклий підводний човен «Сан-Хуан»

Екіпаж зареєстрував притік води в пристрій для роботи двигуна, що призвело до короткого замикання і займання

У день зникнення аргентинського підводного човна «Сан-Хуан» на судні сталося загоряння.

Про це заявив представник ВМС Аргентини Енріке Балбі.

Як зазначається, екіпаж зареєстрував притік води в пристрій для роботи двигуна, що призвело до короткого замикання і займання.

Тим не менш, Балбі уточнив, що проблема була усунена, і підводний човен продовжив рух по курсу.

Раніше повідомлялося, що у районі зникнення аргентинської субмарини «Сан-Хуан» прогримів вибух.

Нагадаємо, представники збройних сил Аргентини повідомили в п’ятницю, 17 листопада, про те, що втратили зв'язок із субмариною. На її борту перебувало 44 моряки.

Військово-морські сили США направили дві команди рятувальників для допомоги в пошуку зниклого аргентинського підводного човна «Сан Хуан».

Спочатку до пошуків приєдналося сім країн - Чилі, Уругвай, Бразилія, Перу, США, Велика Британія і Франція. Потім їх число виросло до 13-ти завдяки Німеччині, Канаді, Колумбії, Іспанії, Норвегії та Росії.

23 листопада представник ВМС Аргентини, капітан Енріке Бальби заявив, що в зоні зникнення аргентинської субмарини «Сан-Хуан» була зафіксована «гідроакустична аномалія».

Раніше Бальби повідомив, що на зниклому човні закінчуються запаси кисню.

Також повідомлялося, що міноборони Аргентини зафіксувало сім сигналів, імовірно, з «Сан Хуан». Проте встановити контакт не вдалося.

Джерело: РИА Новости