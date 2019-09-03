В Україні відчутно похолодає



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Похолодання принесе атмосферний фронт, він же зумовить дощі на Правобережжі

Завтра в Україні відчутно похолодає. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

На Півночі, Заході, у центральних областях, аж до Одещини прорветься смуга нижчої температури повітря.

Вдень очікується +17+24 градуси, місцями й нижче.

На Сході, південному сході, а також на Дніпропетровщині ще буде сухо та спекотно, +26+32 градуси.

Похолодання принесе атмосферний фронт. Він же зумовить дощі на Правобережжі.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

У Києві 4-го вересня погода зміниться: пройде дощ та похолодає до +20 градусів.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

«До речі, такий метеострибок може трохи стукнути по голові та судинах, не лякайтеся - це все погода», - попереджає синоптик.

За її даними, надалі температура повітря вирівняється, холоди відійдуть.