Кліматологи повідомили, коли закінчиться метеорологічне літо в Києві



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За літо у столиці встановлено 13 температурних рекордів

Середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +21,4ºС, що на 2,7ºС перевищило кліматичну норму. Це дало йому змогу поділити шосту-сьому позицію з літом 2016 року серед найтепліших у Києві з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за даними спостережень метеостанції.

«Парадоксальним було те, що найхолодніше було серед літа – 11 липня, коли температура під ранок опустилась до +11,5°С, що викликало зниження температури води у Дніпрі в межах міста 17 числа нижче +20,0°С», - зазначили кліматологи.

Найспекотнішим виявилось 13 серпня, коли температура після полудня піднялась до +35,0°С, що виявилось температурним рекордом цьогорічного літа.

Днів зі спекою, яка перевищила 30°С було 22, причому 14 з них – у червні. До речі, минулого літа таких днів було лише 12, а максимальна температура повітря не досягла і +33,0°С.

За літо встановлено 13 температурних рекордів – торік лише 2.

Цьогорічний червень виявився найтеплішим за 139 років спостережень. Поряд з цим, липень запам’ятався киянам незвичайно холодною, як для найтеплішого місяця літа, температурою і став найхолоднішим у XXI столітті, але все ж його температура перевищила кліматичну норму на пів градуса.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 80% кліматичної норми.

«Зважаючи на глобальне потепління, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось у середині травня, триває і закінчиться лише у вересні», - повідомили кліматологи.

Як повідомлялося, середньомісячна температура повітря серпня у Києві склала +20,7°С, що на 2,0°С вище за кліматичну норму.