В Україну сьогодні прийдуть дощі та грози



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У більшості областей України у вівторок очікуються дощі, грози та шквали

У Києві 3 вересня вдень місцями короткочасний дощ, температура близько 30°

У більшості областей України у вівторок, 3 вересня, очікуються дощі, грози та шквали. Температура вдень від 27 до 32°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«3 вересня мінлива хмарність. У західних, Житомирській, Вінницькій, вдень також місцями у Київській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, в західній частині місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м/с», - зазначається у повідомленні.

Температура вночі становитиме 14-19°, вдень 27-32°, у західних областях 20-25°, на Волині та Львівщині 14-19°.

Також синоптики попереджають, що 3 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

У Києві сьогодні мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

Як повідомлялося, середньомісячна температура повітря серпня у Києві склала +20,7°С, що на 2,0°С вище за кліматичну норму.