  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    В Україну сьогодні прийдуть дощі та грози

    • Розсилка
    У більшості областей України у вівторок очікуються дощі, грози та шквали - В Україну сьогодні прийдуть дощі та грози
    У більшості областей України у вівторок очікуються дощі, грози та шквали

    У Києві 3 вересня вдень місцями короткочасний дощ, температура близько 30°

    У більшості областей України у вівторок, 3 вересня, очікуються дощі, грози та шквали. Температура вдень від 27 до 32°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «3 вересня мінлива хмарність. У західних, Житомирській, Вінницькій, вдень також місцями у Київській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, в західній частині місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м/с», - зазначається у повідомленні.

    156743831

    Температура вночі становитиме 14-19°, вдень 27-32°, у західних областях 20-25°, на Волині та Львівщині 14-19°.

    Також синоптики попереджають, що 3 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

    У Києві сьогодні мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

    Як повідомлялося, середньомісячна температура повітря серпня у Києві склала +20,7°С, що на 2,0°С вище за кліматичну норму.

    прогноз погоди атмосферне явище Україна вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ