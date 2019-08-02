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    У Києві оголошено штормове попередження

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    У Києві оголошено штормове попередження

    У столиці очікується гроза

    Сьогодні, 2 серпня, до кінця доби у Києві очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві.

    «У найближчу годину з утриманням до кінця доби 2 серпня гроза, шквал 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий)», - йдеться в повідомленні.

    Під час грози слід бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялося раніше, у Києві сьогодні прогнозується дощ, буде вогко та свіжо. Стовпчики термометрів показуватимуть близько +20... +22 градусів.

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