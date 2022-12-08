Головна Київ Новини
search button user button menu button

Синоптична тривога. У Києві оголошено перший рівень небезпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Синоптична тривога. У Києві оголошено перший рівень небезпеки
фото: glavcom.ua

Синоптики попереджають, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту

У Києві та області найближчої години очікується погіршення погодних умов. Місто та область накриє туман, який може протриматися до ранку п'ятниці, 9 грудня. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«У найближчу годину утриманням до кінця доби 8 грудня та в першій половині дня 9 грудня туман, видимість 200-500 м», – йдеться в повідомленні.

Синоптики попереджають, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях. оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 8 грудня у південних, східних та більшості центральних областей очікується мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на решті території вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів.

На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця, у південно-західній частині подекуди туман. Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму до 13°.

 

Теги: водій прогноз погоди Укргідрометцентр місто

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Негода додала роботи рятувальникам
Погода принесла неприємні сюрпризи в Україну
22 листопада, 07:55
Київ поринув у туман, водіїв та пішоходів просять подбат ипро безпеку
Київ накрив густий туман, влада дала поради водіям
26 листопада, 10:13
Прогноз погоди на 8 грудня
Сніг та плюсова температура: якою буде погода 8 грудня
Сьогодні, 05:48

Новини

СБУ затримала колаборантку, яка після деокупації Харківщини намагалася втекти до ЄС (фото)
СБУ затримала колаборантку, яка після деокупації Харківщини намагалася втекти до ЄС (фото)
Синоптична тривога. У Києві оголошено перший рівень небезпеки
Синоптична тривога. У Києві оголошено перший рівень небезпеки
Лівий берег столиці отримує лише третину потрібної електрики – Yasno
Лівий берег столиці отримує лише третину потрібної електрики – Yasno
Кличко попередив про сценарій «апокаліпсису» в столиці
Кличко попередив про сценарій «апокаліпсису» в столиці
Атака дронів на Київщину: Кулеба повідомив деталі
Атака дронів на Київщину: Кулеба повідомив деталі
Київ рясно засипало снігом (фото)
Київ рясно засипало снігом (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
11K
Росія планує новий наступ – Столтенберг
9385
Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні
8294
Майже прем'єр? Хто запалює зірку Кубракова
7922
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7772
Вирішальна зима для Путіна. Найстрашніше попереду?

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Сьогодні, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту