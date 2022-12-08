Синоптична тривога. У Києві оголошено перший рівень небезпеки

Синоптики попереджають, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту

У Києві та області найближчої години очікується погіршення погодних умов. Місто та область накриє туман, який може протриматися до ранку п'ятниці, 9 грудня. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У найближчу годину утриманням до кінця доби 8 грудня та в першій половині дня 9 грудня туман, видимість 200-500 м», – йдеться в повідомленні.

Синоптики попереджають, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях. оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 8 грудня у південних, східних та більшості центральних областей очікується мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на решті території вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів.

На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця, у південно-західній частині подекуди туман. Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму до 13°.