Погода принесла неприємні сюрпризи в Україну

Через погодні умови в Україні оголошено I рівень небезпеки

У вівторок, 22 листопада, у західних, північних та більшості центральних областей на дорогах ожеледиця, у західних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві та Київській області 22 листопада на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

Рятувальники ДСНС попереджають, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях. Вони звертається до водіїв із закликом бути уважними і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, контролювати швидкість транспортного засобу.

«Під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірне виникнення ожеледиці», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Негода додала роботи рятувальникам. Зокрема, у Житомирі рятувальники допомогли водіям двох вантажівок та маршрутного таксі подолати підйом у гору на мосту.

Як повідомлялося, через складні погодні умови — сильний сніг, хуртовину — з вечора 21 листопада введено обмеження руху вантажних транспортних засобів на двох автомобільних дорогах загального користування державного значення.