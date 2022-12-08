Сніг та плюсова температура: якою буде погода 8 грудня

У Києві 8 грудня опадів не передбачається

У четвер, 8 грудня, у багатьох областях України очікуються сніг та дощі. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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За прогнозами синоптиків, 8 грудня у південних, східних та більшості центральних областей очікується мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на решті території вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів.

На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця, у південно-західній частині подекуди туман. Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму до 13°.

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У Києві 8 грудня вночі місцями йтиме невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.