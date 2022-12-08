Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сніг та плюсова температура: якою буде погода 8 грудня

Альона Боженко
glavcom.ua
Сніг та плюсова температура: якою буде погода 8 грудня
Прогноз погоди на 8 грудня
фото: glavcom.ua

У Києві 8 грудня опадів не передбачається

У четвер, 8 грудня,  у багатьох областях України очікуються сніг та дощі. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, 8 грудня у південних, східних та більшості центральних областей очікується мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на решті території вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів.

На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця, у південно-західній частині подекуди туман. Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму до 13°.

У Києві 8 грудня вночі місцями йтиме невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Сніг та плюсова температура: якою буде погода 8 грудня фото 1

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Читайте також: 8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: снігопад Укргідрометцентр зима прогноз погоди

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американці застрягли в аеропортах через несприятливі погодні умови
Через негоду у США затримується понад тисяча авірейсів
28 листопада, 07:25
Ситуація ускладнена негодою. Названо найбільш постраждалі енерговузли на Київщині
Ситуація ускладнена негодою. Названо найбільш постраждалі енерговузли на Київщині
26 листопада, 13:34
У КМДА просять водіїв без нагальної потреби не виїжджати під час снігопадів на приватних авто
Київ рясно засипало снігом (фото)
Вчора, 09:56

Події в Україні

Сніг та плюсова температура: якою буде погода 8 грудня
Сніг та плюсова температура: якою буде погода 8 грудня
Путін створює умови для затяжної війни з Україною – ISW
Путін створює умови для затяжної війни з Україною – ISW
Енергосистема України може «впасти» до Різдва – Корпус милосердя
Енергосистема України може «впасти» до Різдва – Корпус милосердя
Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи
Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи
Масові страти цивільних в Україні окупантами. ООН назвала вражаючі цифри
Масові страти цивільних в Україні окупантами. ООН назвала вражаючі цифри
Зеленський прокоментував перемогу Ощадбанку у суді Франції
Зеленський прокоментував перемогу Ощадбанку у суді Франції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє
16K
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
15K
Скандал між Україною та Грузією: правляча партія зробила заяву про постачання зброї
9309
Росія планує новий наступ – Столтенберг
8800
Путін та боротьба з алкоголізмом: стали відомі несподівані результати
7753
Санкції проти російської церкви. Чому московським попам не страшно?

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту