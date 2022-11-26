Київ накрив густий туман, влада дала поради водіям

Київ поринув у туман, водіїв та пішоходів просять подбат ипро безпеку

КМДА закликала водіїв знизити швидкість руху

Зранку та впродовж дня 26 листопада в Києві утримається туман, видимість 200-500 м. Про це містян та гостей столиці попередила Київська міська державна адміністрація (КМДА)

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

КМДА закликала пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби.

Раніше повідомлялося, що Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що у столиці даватимуть електрику на 2-3 години до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС.

Разом з тим Віталій Кличко вважає, що взимку з Києва можуть вивезти частину людей, проте це буде не евакуація, просто тимчасовий переїзд.

Додамо, перебої з електропостачанням погіршилися після російського обстрілу 23 листопада. Майже весь Київ, інші обласні центри та менші населені пункти були знеструмлені. Вчора станом на вечір електроенергію вдалося повернути 40% столиці.