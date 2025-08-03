Головна Київ Новини
search button user button menu button

Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
фото: glavcom.ua

Можно виходити з укриттів

У Києві о 01:06 оголошено повітряну тривогу. У столиці пролунали вибухи. О 01:36 оголосили відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше ми писали, що російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

Теги: Київ укриття тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
Росія атакує Київ та область ракетами: в Ірпені зникло світло після вибухів
Росія атакує Київ та область ракетами: в Ірпені зникло світло після вибухів
Удар РФ по Києву: загинуло молоде подружжя зі Слов'янська, їхній син і ненароджена дитина
Удар РФ по Києву: загинуло молоде подружжя зі Слов'янська, їхній син і ненароджена дитина
У Києві в день жалоби влаштували гучну вечірку – стало відомо, як покарали порушників
У Києві в день жалоби влаштували гучну вечірку – стало відомо, як покарали порушників
У Києві відбулося відкриття пам’ятного знака на честь воїнів Повітряних сил
У Києві відбулося відкриття пам’ятного знака на честь воїнів Повітряних сил
У Києві на канатній дорозі травмувалися двоє дітей: поліція розпочала провадження
У Києві на канатній дорозі травмувалися двоє дітей: поліція розпочала провадження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2025
6240
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
5417
Бутусов став командиром
2688
Масований удар по Росії: безпілотники вдарили по НПЗ та оборонному підприємству
2348
Команда Усика здивувала кандидатурою його наступного суперника

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua