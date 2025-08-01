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Окупанти атакували Балаклію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Окупанти атакували Балаклію
«Шахеди» атакували Харківщину
фото з відкритих джерел

На Харківщині атаковане цивільне промислове підприємство

Російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Постраждалих внаслідок російської атаки немає.

Нагадаємо, триває 1255-й день повномасштабної війни.

У ніч на 1 серпня безпілотники атакували місто Таганрог у Ростовській області. Пролунало щонайменше 10 вибухів. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що за попередньою інформацією, є результати в районі авіабудівного підприємства імені Берієва.

Крім того, у селі Петрушино, ймовірно, є ураження в місці базування 325 авіремонтного та 708 віськово-транспортного авіаційного полку.

У ніч на 29 липня безпілотники атакували Ростовську область, місто Сальськ. У Сальську безпілотники вдарили по залізничному об'єкту, там розгорілася масштабна пожежа.

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Теги: дрон війна росія Харківщина окупанти

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