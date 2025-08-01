РФ вдарила по психоневрологічному диспансері у Харківській області

У результаті удару знищений не тільки диспансер, а й пошкоджені будинки, які були поряд

Опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

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Армія РФ знищила психоневрологічний диспансер в Харківській області фото: керівник Шевченківської сільської військової адміністрації Сергій Старіков

«Близько півночі Шевченківська громада зазнала жорстокого повітряного удару. Повністю знищено дитячий психоневрологічний інтернат. На момент атаки приміщення пустувало, просто було під охороною. На щастя жертв немає», – додав він.

За словами Сергія Старикова, в результаті удару також пошкоджені житлові будинки. Вони розташовувались поруч інтернату. «У селищі Шевченкове декілька влучань прийшлося по дитячому навчальному закладу. Сталася пожежа на площі 100 м кв», – йдеться в повідомленні ДСНС.

У відомстві також додали, що на даний час загиблих та постраждалих нема.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

Нагадаємо, 26 липня російські війська протягом трьох годин обстрілювали Харків та область керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками. Обстріли спричинили масштабні пожежі на території. Як тільки підрозділи ДСНС прибули на місце і почали гасити вогонь, ворог завдав повторного удару. Тоді внаслідок цього попередньо постраждали пʼятеро осіб, з яких троє – співробітники ДСНС.

Слід додати, що попри небезпеку, працівники рятували людей з-під обстрілів та переводили їх в укриття. В той день загалом вдалося врятувати шістьох людей, серед них двоє дітей.

Ігор Терехов повідомляв, що тоді росіяни завдали понад 20 ворожих ударів за три години. Того дня російська окупаційна армія застосувала чотири керовані авіабомби, дві балістичні ракети і потім вже 15 «шахедів».