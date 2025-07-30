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Росія атакувала Харків безпілотниками: є руйнування, горить авто

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Харків безпілотниками: є руйнування, горить авто
У Харкові пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов написав, що ворог атакував Харків БпЛА типу «Герань-2»

У ніч на 30 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Терехов повідомив, що у Харкові пролунали вибухи через атаку російських БпЛА. За його інформацією, у Шевченківському районі міста горить автомобіль.

Крім того, постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет. Про постраждалих наразі не повідомляють. Деталі уточнюються.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов написав, що ворог атакував Харків БпЛА типу «Герань-2». 

Нагадаємо, російські терористи атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Також зруйновано приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч.

Згодом стало відомо, що у результаті ворожого удару по виправній колонії на Запоріжжі загинули засуджені, 42 – отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну кримінально-виконавчу службу.

Крім того, російські терористи завдали ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Внаслідок обстрілу частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні.

 «Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – «важкі». Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

До слова, внаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.

«У ніч на 28 липня місто зазнало чергової російської атаки. Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті», – йдеться в повідомленні.

Теги: Харків Олег Синєгубов Ігор Терехов вибух безпілотник

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