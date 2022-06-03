У Києві патрульні затримали диверсанта з візитками Шарія

36-річний керманич почав помітно нервувати, а тому інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку

У Києві патрульні зкпинили автомобіль, за кермом якого був диверсант. Після перевірки чоловіка затримали. У нього виявили фото пропагандиської символіки, фото з росташування населених пунктів. Також затриманий мав при собі візитки Анатолія Шрія. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Подія трапилася сьогодні вдень на проспекті Степана Бандери. Екіпаж поліції зупинив автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Спілкуючись з патрульними, 36-річний керманич почав помітно нервувати, а тому інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку.

Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де поліцейські побачили багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків з координатами та позивними, а також ворожу пропаганду.

Патрульні затримали диверсанта-невдаху та передали його слідчим Оболонського управління поліції.