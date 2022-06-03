Ситуація на Миколаївщині: Кім зробив позитивний прогноз (відео)

Віталій Кім відвідав позиції захисників регіону

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім відвідав позиції захисників регіону. За його словами, все йде за планом українських військових, ситуація покращується. Про це Кім сказав у відеозверненні у п'ятницю, 3 червня.

«100 день війни. Хлопці втомилися, але очі горять. Працює українська артилерія, «жарять» окупантів пристойно. Після таких виїздів працювати хочеться ще більше. Все йде за планом. Бачу, що ситуація покращується», – сказав очільник Миколаївщини.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що повертатися до Миколаєва поки що ще зарано. Ситуація в Миколаєві контрольована, але досі небезпечна через постійні обстріли.

Нагадаємо, що російські війська зранку 30 травня обстріляли Миколаїв. Переважно у будинках вибило вікна та пошкодило покрівлі. Також є ушкодження зовнішніх стін.

Наразі Миколаїв та більшість території області перебувають під контролем України. Росіяни регулярно обстрілюють Миколаївщину. Наприклад, зранку 29 травня окупанти обстріляли Миколаїв. Тоді загинула одна людина та ще двоє зазнали поранень. А у ніч проти 30 травня обстріляли Новий Буг: пошкодили магазин, аптеку та житлові будинки. Постраждали двоє людей.

Як напередодні заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, рапотовий прорив окупантів до Миколаєва наразі неможливий.

Також повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників.