Наказував стріляли по авто з цивільними: прокуратура оголосила підозру командиру РФ

У 2008 році командир брав участь у війні РФ проти Грузії

Командиру однієї з батальйонно-тактичних груп збройних сил Російської Федерації, який віддавав наказ обстрілювати машини цивільних у Харкові, повідомлено про підозру. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру командиру однієї з батальйонно-тактичних груп ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у перший день війни російський командир спільно з іншими військовослужбовцями вторглися на територію України та прибули до кільцевої дороги м. Харкова. Військові ЗС РФ наказали цивільним особам, які їхали цим шляхом, розвертатися. Люди почали висловлювати своє невдоволення та просили надати їм можливість проїхати у безпечну місцевість. Проте російський командир надав наказ обстрілювати машини цивільних.

Декілька російських військових відмовились виконувати злочинний наказ, попросили людей залишити автівки та вийти. Мати з донькою зупинились, військовослужбовці ЗС РФ допомогли їм сховатись, проте їх побачили інші російські військові, які були готові виконувати злочинну вказівку свого командира. Вони почали стріляти по своїх та жінках. Внаслідок цього один військовий РФ та мати загинули, а доньці вдалось врятувати своє життя. Вона побігла до своєї машини та побачила російського солдата, який допомагав їй. Він з пораненням повз по землі. Жінка посадила його в автівку, рятуючи власне та його життя.

Інші цивільні чоловік з жінкою, які стояли в заторі, вирішили розвернутись та поїхати, але окупанти відкрили по ним вогонь. Чоловік отримав вогнепальне поранення, проте йому вдалось втекти.

Також встановлено, що російський командир у 2008 році брав участь у війні РФ проти Грузії та «підтримував безпеку» у проведенні незаконного референдуму в українському Криму.

Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

Раніше повідомлялося, що управління СБУ у Запорізькій області оголосило підозру командиру 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Росії генерал-лейтенанту Михайлу Зуську у порушенні законів та звичаїв війни, які поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).