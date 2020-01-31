У Києві патрульний Prius протаранив Renault (фото)



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Від удару Kangoo вилетів на тротуар Фото: Інформатор

Renault, повертаючи, не пропустив патрульних

У четвер, 30 січня, на перехресті проспекту Валерія Лобановського і вулиці Деміївської у Голосіївському районі Києва сталася ДТП. Зіткнулися автомобіль патрульної поліції Toyota Prius і Renault Kangoo.

Аварія трапилася близько 20.30. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіли патрульні, вони їхали по проспекту Лобановського в сторону Деміївської площі. У протилежному напрямку їхав Renault. На перехресті Kangoo почав повертати ліворуч, на вулицю Деміївську. У цей момент і сталося зіткнення.

На записі з відеореєстратора видно, що обидві машини рухалися на зелений сигнал світлофора. Однак Renault, повертаючи, не пропустив патрульних, які їхали по проспекту.

Обійшлося без постраждалих.

Від удару Kangoo вилетів на тротуар.

Подробиці аварії з'ясовуються.

Як повідомлялося, 30 січня на вулиці Академіка Заболотного автомобіль на смерть збив пішохода і зник з місця аварії.