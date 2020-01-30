У Києві тролейбус переїхав чоловіка



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Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під тролейбуса

Трагедія сталася під час руху тролейбуса

У середу, 29 січня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшов дзвінок про те, що на вул. Новопольовій, 101 під тролейбусом біля задніх коліс знаходиться тіло чоловічої статі. Це сталося близько 17:48.

На місце події було направлено чергове відділення 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою електророзтискача та пневматичної подушки рятувальники дістали тіло чоловіка та передали правоохоронцям, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Трагедія сталася під час руху тролейбуса, котрий на той момент рухався по колу на перетині вулиць Новопольової та Постволинської. У салоні перебували пасажири.

Обставинами події займаються правоохоронці.

Як повідомлялося, 29 січня ввечері на вулиці Кирилівській, 160 в Києві сталася серйозна аварія: автомобіль Volkswagen Polo в'їхав під трамвай, що рухався, і таким чином заблокував рух коліями.

29 січня вранці у Києві сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких було заблоковано рух трамваїв на різних напрямках.