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    Українець у Давосі припаркував джип на тротуарі та отримав солідний штраф

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    <p>Своїм джипом українець загородив половину проходу</p> - Українець у Давосі припаркував джип на тротуарі та отримав солідний штраф

    Своїм джипом українець загородив половину проходу

    Скріншот з відео

    Водій не сильно засмутився штрафом у 120 швейцарських франків

    У Давосі член української делегації припаркувався на тротуарі і отримав значний штраф. Про це йдеться у сюжеті «Радіо Свобода».

    Позашляховик українця був припаркований навпроти Українського дому прямо на тротуарі. Квитанцію про штраф місцеві правоохоронці залишили під двірником на лобовому склі, поки водій займався своїми справами.

    У квитанції значиться штраф в 120 швейцарських франків (близько 110 євро, або 3 тис. грн). Водій не заперечував, що припаркувався не в призначеному місці і, судячи з усього, не сильно засмутився штрафом.

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    «Нічого страшного, що ж робити. Приїхали, побачимо, ви ж бачите, як... Ми вже тут тиждень, нічого не порушували, просто так вийшло, що ми сьогодні залишили цей автомобіль» - заявив власник джипу.

    До слова, прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив у Давосі, що довіра міжнародних партнерів до України посилюється.

    Швейцарія штраф водій українці автомобіль Україна парковка
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