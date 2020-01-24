Українець у Давосі припаркував джип на тротуарі та отримав солідний штраф



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Своїм джипом українець загородив половину проходу Скріншот з відео

Водій не сильно засмутився штрафом у 120 швейцарських франків

У Давосі член української делегації припаркувався на тротуарі і отримав значний штраф. Про це йдеться у сюжеті «Радіо Свобода».

Позашляховик українця був припаркований навпроти Українського дому прямо на тротуарі. Квитанцію про штраф місцеві правоохоронці залишили під двірником на лобовому склі, поки водій займався своїми справами.

У квитанції значиться штраф в 120 швейцарських франків (близько 110 євро, або 3 тис. грн). Водій не заперечував, що припаркувався не в призначеному місці і, судячи з усього, не сильно засмутився штрафом.

«Нічого страшного, що ж робити. Приїхали, побачимо, ви ж бачите, як... Ми вже тут тиждень, нічого не порушували, просто так вийшло, що ми сьогодні залишили цей автомобіль» - заявив власник джипу.

До слова, прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив у Давосі, що довіра міжнародних партнерів до України посилюється.