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    Новини

    Міська електричка у Києві почне працювати лише частково

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    <p>Потяги курсуватимуть у години &laquo;пік&raquo;, а також по суботах і неділях</p> - Міська електричка у Києві почне працювати лише частково

    Потяги курсуватимуть у години «пік», а також по суботах і неділях

    Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково

    Рух міської електрички у Києві частково відновиться з 8 червня.

    Про це повідомили у Київпастранс.

    «З 8 червня відновлюється рух міських електропоїздів у напрямках «Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна» та у зворотному: «Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина», – йдеться у повідомленні.

    Потяги курсуватимуть у години «пік», а також по суботах і неділях».

    Зазначається, що про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково.

    Нагадаємо, 26 травня, Кличко повідомив, що міська електричка відновить роботу одночасно з усім залізничним транспортом у країні. Київпастранс замовив Укрзалізниці ремонт столичної міської електрички.

    1 червня Київпастранс заявив, що міська електричка відновить свою роботу орієнтовно 7 червня, оскільки моторвагонне депо «Фастів-1» на час карантину призупиняло роботу і працівники підприємства не встигли виконати ремонт електропоїздів.

    Київ Троєщина Київпастранс
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