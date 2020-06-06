У Києві торговий центр будують на проїжджій частині автомобільної дороги



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Будівництво торгово-розважального центру на станції швидкісного трамвая «Кільцева дорога»

На станції швидкісного трамвая «Кільцева дорога» триває будівництво торгового центру «April City»

У Києві на станції швидкісного трамвая «Кільцева дорога» будують торговий центр за рахунок проїжджої частини магістральної автомобільної дороги. Про це повідомили користувачі у Фейсбуці.

«У Києві створили серйозний прецедент - будівництво торгового центру не на газоні або в парку, тепер - за рахунок проїжджої частини магістральної автомобільної дороги», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, з 20 жовтня 2018 року станцію Правобережної лінії Київського швидкісного трамвая було закрито, на її місці триває будівництво торгового центру «April City». Очікується, що розворотне кільце буде проходити через сам торговий центр.

На сайті Київської міської ради 21 березня 2019 року було зареєстровано петицію із закликом не будувати ТРЦ «Апрель» на кінцевій станції швидкісного трамвая №3. згідно з планом забудови ТРЦ «Апрель», на місці ринку Зодчих навпроти будинку по вулиці Зодчих, 46, має бути зведена 20-поверхова висотка